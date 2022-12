Tijdelijke crisisnoodopvang in Alteveer, buurt staat voor verrassing

Zo'n 40 asielzoekers worden vanaf half januari opgevangen in de Prins Willem Alexander-hoeve in Alteveer. De hoeve doet dienst als tijdelijke crisisnoodopvang tot 1 april 2023. Buurtbewoners zijn boos dat zij hier pas vandaag van op de hoogte zijn gesteld.

Het Rijk heeft alle provincies de opdracht gegeven om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te ondersteunen. De afspraak is dat alle Drentse gemeenten 50 asielzoekers opvangen. Gemeente Noordenveld heeft eerder opvang verzorgd in Veenhuizen.

'Mes in de rug'

In de Prins Willem Alexander-hoeve in Alteveer zetelt basisschool BBS De Verwondering, waar momenteel 20 leerlingen les krijgen. Naaste buren zijn met de school en de gemeente Noordenveld al drie jaar in gesprek over de geluidsoverlast die zij hiervan ondervinden. Dat er nu 44 vluchtelingen (voornamelijk vrouwen en kinderen tot achttien jaar, red.) komen, voelt als 'een mes in de rug'.

"We voelen ons niet serieus genomen", zegt een van de Alteveerders. "Vanuit de gemeente krijgen wij te horen dat zij het niet veel eerder wisten dan vandaag, terwijl we al wekenlang mensen met aktetassen en papieren over het terrein zien lopen. Dan lijkt me toch dat ze dit al eerder wisten."

Volgens burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld liepen er pas de laatste week mensen over het terrein voor een technische inspectie.

"Tja, wat moet je er van vinden?", verzucht een andere buurman. "Wat mij tegenvalt, is dat er niet gecommuniceerd wordt. Hoe lang is dit al bekend? En waarom krijgen wij er pas vandaag wat van te horen? Ik heb in gesprek met de burgemeester vanmiddag al aangegeven dat ik het er wel mee oneens kan zijn, maar dat het aan de beslissing niets afdoet."

Geen inspraaktraject

Burgemeester Smid onderkent dat Alteveerders pas vandaag te horen kregen dat ze er tijdelijk 40 dorpsbewoners bij krijgen. "Bij dit soort zaken heb je geen uitgebreid inspraaktraject", zegt hij. "Je weet dat je kritiek krijgt. Ik heb vanmiddag de direct omwonenden zo veel mogelijk persoonlijk gebeld en hoorde hun zorgen aan."

Smid zegt die zorgen ook te begrijpen, maar geeft aan dat deze groep vluchtelingen in Coevorden 'niet voor wanklanken hebben gezorgd'. "Zij zaten daar in een bankgebouw en het verliep daar prima. Alleen moeten ze er per 15 januari uit."

"Het gaat hier niet om alleenstaande mannen, maar om vrouwen met kinderen", vervolgt Smid. "Als er op enige manier sprake is van overlast, dan gaan we dat tegen. Je bent als gemeente verplicht dit op een goede manier te doen en wij gaan dat zo goed mogelijk regelen."

Inwoneraantal verdubbelt

Smid zegt voor de Prins Willem Alexander-hoeve te hebben gekozen, omdat deze 'goed geschikt te maken is als opvang'. Omwonenden zien dat dus anders, ook omdat in het dorp Alteveer maar zo'n 50 mensen wonen en het inwoneraantal straks tijdelijk bijna verdubbelt.

De directe buren geloven niet dat zij geen overlast zullen ervaren van de opvang van vluchtelingen. "We ervaren al drie jaar overlast van de school en daar wordt niets mee gedaan", zeggen zij. Smid reageert daarop door nogmaals aan te geven dat de gemeente er alles aan gaat doen om overlast te voorkomen.

Informatiebijeenkomst

De opvang van vluchtelingen Alteveer zal in principe tot 1 april 2023 duren. Dan moeten er meerdere grote asielzoekerscentra in Nederland klaar zijn om vluchtelingen te herbergen.