Zoek het uit! - Waar is de reuzenpaddenstoel voor station Assen gebleven?

Met de verbouwing van het station en het stationsplein is de reuzenpaddenstoel verdwenen. Waar is die gebleven, wat is er mee gebeurd, vraagt Miriam uit Borger zich af. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit! De paddenstoel is een icoon van de ANWB. De wegwijzer met de opvallende vormgeving is bij toeval ontstaan. Toen toeristen door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) de grens niet meer over konden, nam het binnenlandse toerisme snel toe.Om de toerist in eigen land ter wille te zijn, wilde de ANWB meer wegwijzers plaatsen, maar door de blokkades van Nederlandse havens was ijzer schaars. Daarom bedachten ze een betonnen paaltje met bovenop schuine zijden, waarop de plaatsnamen en afstanden werden gezet.De reuzenpaddenstoel voor het station in Assen werd daar in oktober 2005 neergezet als 1000ste fietspaddenstoel in Drenthe. Er viel onder meer op te lezen waar het Wilhelmina Ziekenhuis was, en ook het Verkeerspark en het TT Circuit stonden er op. Het was een cadeautje van de ANWB aan de gemeente Assen.Navraag bij de gemeente levert een helder antwoord op over het lot van de paddenstoelwegwijzer. "Bij de sloop en start van de aanleg van het nieuwe stationsgebied in 2016 is de reuzenpaddestoel weggehaald. De paddenstoel was niet langer bruikbaar; de aanduidingen klopten ook niet meer. Bovendien heeft Assen bij de aanleg van het programma FlorijnAs de hele bewegwijzering aangepast volgens de regels van de Nederlandse bewegwijzeringsdienst", zegt Annet Geerts van gemeente Assen.Maar wat is er dan mee gebeurd? Volgens Geerts was de paddenstoel bij de sloop niet meer te redden: "De paddenstoel is bij de aanleg van de FlorijnAs volgens de officiële regels voor de bewegwijzering afgevoerd en vernietigd, samen met alle andere verouderde ANWB-bewegwijzering. De bewegwijzering is daarna geheel vernieuwd."Op de vraag of het niet zonde is dat zo'n markant stukje Assen zomaar verdwenen is kan Geerts kort zijn: "Het was geen kunstwerk."