Veertig ringslangen Fochteloërveen doodgereden op zonnige dag

Boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten: "De slangen vinden het mooie weer lekker, ze zoeken de warmte op en gaan dan op het asfalt liggen. Dat is lekker warm, het zand is nog koud." Met als resultaat dat er dus tientallen ringslangen verkeersslachtoffer geworden zijn.Op het Fochteloërveen leven behalve ringslangen ook adders en gladde slangen. "Ook die worden doodgereden helaas. Net als dassen, reeën, en kraanvogeljongen ." Dunning zou graag zien dat er iets gedaan wordt om te voorkomen dat er nog meer dieren doodgereden worden. "We zijn in gesprek met de gemeente Ooststellingwerf,de eigenaar van de weg. Maar dat neemt tijd."De gemeente toont begrip voor het probleem, zegt de boswachter: "Sowieso is dieren doodrijden een onderwerp van gesprek. het gaat ook om de veiligheid van de weggebruiker. We zijn aan het kijken wat we kunnen doen: een aparte strook voor fietsers en wandelaars, of moet er een andere inrichting van de weg komen? Dat zijn we nu aan het uitzoeken."Op dit moment wordt er ook al het een en ander gedaan om te voorkomen dat teveel dieren het slachtoffer worden van de auto's. "Er loopt een lang faunascherm langs een groot deel van de weg, de kleine dieren worden daar lang geleid naar tunneltjes onder de weg door. Zo kunnen de slangen, en ook kikkers en salamanders, veilig oversteken. "Maar ideaal is die situatie niet, volgens Dunning: "Dat scherm is erg arbeidsintensief qua onderhoud. Bovendien zijn dieren erg snel, het scherm functioneert niet zo goed als we zouden willen."De boswachter droomt dan ook van een Fochteloërveen zonder autoverkeer. "Waarom kunnen we in dat mooie gebied niet alleen toe met fietsers en wandelaars? Maar dat gesprek is nog gaande. Er moet nog flink gepuzzeld worden voor we tot een definitieve oplossing komen."