Gemeente Westerveld sluit weer brug, acht bruggen voldoen niet

De brug Koningsschut bij Wittelte is door de gemeente Westerveld afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bij een inspectie kwamen gebreken aan het licht, ook andere bruggen in de gemeente voldoen niet aan de wettelijke eisen.

De gemeente stelt nu dat het niet verantwoord is om nog gemotoriseerd vervoer over Koningsschut te laten rijden. Fietsers en wandelaars kunnen nog wel gebruik maken van de brug in het buitengebied tussen de N371 en het Dwingelderveld.