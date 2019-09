Politie tast nog in het duister na liquidatie Kelvin Maynard

Opsporing Verzocht besteedde gisteravond uitgebreid aandacht aan de zaak.

Maynard reed op 18 september toen hij werd doodgeschoten in een Volkswagen Golf in een opvallende tint grijs, het zogenoemde ‘Nardo gray’. Na de schoten kwam de Golf tot stilstand tegen de gevel van een brandweerkazerne, vermoedelijk doordat Maynard de macht over het stuur verloor. Korte tijd later overleed hij. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.Verschillende getuigen hebben gezien hoe twee gehelmde personen ervandoor gingen, op een scooter. Het ging mogelijk om een tweewielig type als een Piaggio Beverly, maar het kan ook een motorscooter zijn geweest met drie wielen. De bestuurder had een donkerkleurige helm op en de passagier, de vermoedelijke schutter, een lichtkleurige.Zij zijn vanaf de plek van de beschieting gevlucht. Bij een viaduct verderop zou een auto hard hebben moeten remmen om een aanrijding te voorkomen. Die auto had blauwe kentekenplaten en is vermoedelijk een taxi. Met de bestuurder daarvan wil de politie in contact komen. Ook andere mensen die de vluchtende daders hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen.Kelvin Maynard droeg die avond een donkere spijkerboek en een zwart t-shirt met daarover een donker bomberjack. Hij had sneakers aan van het merk Louboutin, in spijkerstofkleur met witte veters en rode zolen. Rond 19.00 uur op die dag is Maynard gezien op het plein bij metrostation Gein. Hij sprak daar met drie vermoedelijk Surinaamse mannen van tussen 20 en 25 jaar oud.Twee andere mannen die daar waren, zijn naar verluidt een Marokkaanse en een Hindoestaanse man die er van auto hebben gewisseld. Zij zouden vanuit een zwarte VW Golf GTI in een witte Suzuki Swift zijn gestapt. De politie is nog op zoek naar deze vijf getuigen.Het slachtoffer had met iemand afgesproken om samen voetbal te kijken. Voor hij naar die afspraak zou gaan, was Maynard gezien bij de een snackkraam.Vanaf daar, blijkt uit onderzoek, zijn de twee mannen op de scooter of motorscooter hem gevolgd: via de Meerkerkdreef naar de Langbroekdreef, waar zij Maynard onder vuur namen.