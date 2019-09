Patiënten in de war: drie van de vier Drentse ziekenhuizen veranderden van naam

Voor de Drenten is het Groningse UMCG het ziekenhuis met de sterkste reputatie. Dit blijkt uit het Ziekenhuizen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy, dat sinds 2009 de reputatie van alle ziekenhuizen monitort.Het Diaconessenhuis in Meppel heet sinds 2015 Isala Diaconessenhuis. En in hetzelfde jaar werden het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper en Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Bethesda. "Vergeleken met andere sectoren is het ongekend wat er in de ziekenhuissector gebeurt", verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. "In het bedrijfsleven is men heel voorzichtig met naamswijzigingen vanwege het gevaar van klantverlies en de hoge kosten om een nieuw merk op te bouwen."Beerda: "Bij fusies en overnames in de zorg wordt vrijwel altijd gekozen voor een nieuwe naam. Vaak is dit onnodig, omdat de wijziging van de juridische structuur voor de patiënt irrelevant is. De nieuwe fusienaam wekt niet alleen verwarring maar versterkt ook het gevoel verloren te raken in een te grote organisatie."Onder de Drentse bevolking is het Groningse UMCG het ziekenhuis met de beste naam. Daarna volgen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Groningse Martini Ziekenhuis. Drenten hebben het meeste vertrouwen in het academische ziekenhuis in Groningen, maar de positie van het Wilhelmina Ziekenhuis is flink gegroeid sinds 2009. Terwijl het Asser ziekenhuis tien jaar geleden nog genoegen moest nemen met de vierde positie staat het nu op plaats twee. Het Isala Diaconessenhuis staat nu op plaats 12. In 2009 stond het onder de naam Diaconessenhuis Meppel nog op de zesde positie.Het Ziekenhuizen Merkenonderzoek is in 2009 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Het onderzoek meet tweejaarlijks de reputatie van alle Nederlandse ziekenhuizen. Voor het onderzoek van 2019 zijn 5.400 volwassenen ondervraagd.