Tentoonstelling 'Opgejaagd' in Herinneringscentrum Kamp Westerbork verlengd

In vier maanden tijd hebben meer dan 60.000 bezoekers het verhaal van de vervolging van de Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Herinneringscentrum bekeken en beluisterd.Bijzondere filmfragmenten, nooit eerder tentoongestelde voorwerpen en unieke afbeeldingen laten in 'Opgejaagd' op een persoonlijke manier de lange aanloop van onderdrukking en migratie zien die leidden tot de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Centraal in de tentoonstelling staat het ‘Zigeunertransport’: op 19 mei 1944 werden vanuit kamp Westerbork 245 Sinti en Roma naar Auschwitz-Birkenau weggevoerd. Het overgrote gedeelte van hen moest nog 18 jaar worden. Slechts 31 Sinti en Roma uit dit transport zouden de oorlog overleven.De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting O Lungo Drom van Beike Steinbach en consultant en antropoloog Peter Jorna, en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Verschillende overlevenden en nabestaanden uit de Sinti en Roma gemeenschap werkten aan de tentoonstelling mee.Jonge bezoekers worden via een eigen familieroute door de tentoonstelling geleid. Voor mensen op zoek naar meer achtergrond en wetenschap is er een interactieve verdieping.