Gaat speelstad Oranje alsnog in de verkoop?

Als er morgen een koper is, dan is het weg. Jos Juurlink, burgemeester Speelstad Oranje

De man achter voormalig Speelstad Oranje, Hennie Van der Most, heeft het maar druk. Hij bezit naast het park in Oranje ook de Koperen Hoogte in Lichtmis, attractiepark Wunderland Kalkar in Duitsland, Funpark Meppen in Meppen, Dorf Wangerland in Noord-Duitsland en hij werkt sinds 2012 aan een gigantisch project op het oude AVR-terrein in Rotterdam.Om dat project in Rotterdam te kunnen bekostigen staan, op Speelstad Oranje na, alle pretparken in de verkoop. Volgens Van der Most is er over Oranje nog niets besloten: “De knoop is nog niet doorgehakt. Ik ben nu vooral erg druk in Rotterdam en daarna komt Oranje weer aan de beurt. Tot die tijd staat nog niets vast,” licht hij toe.Maar eerder dit jaar was hij tegen de NRC duidelijk. Met het antwoord op de vraag van zijn boekhouder of het gras in Oranje nog wel gemaaid moest worden, leek de knoop al wel doorgehakt: hij vond van wel want anders ‘wil helemaal niemand het park meer kopen’. Daarnaast markeerde de krant in overleg met de ondernemer het park als ‘te koop’, samen met alle andere pretparken die Van der Most in zijn bezit heeft.Volgens Jos Juurlink, goede vriend van Van der Most en voormalig burgemeester van Speelstad Oranje, die het dagelijkse beheer van het park op zich neemt, zijn de verkoopplannen toch nog niet zo concreet. “Het zijn alleen nog maar ideetjes. Als er morgen een koper is, dan is het weg. Maar vindt Van der Most geen koper, dan zal hij het zelf exploiteren.”Tot die tijd blijft Juurlink ‘oppassen’. “Het staat op een laag pitje vandaag, en gisteren en morgen. Het is afwachten wat er gaat gebeuren.” Daarentegen wordt wel hard gewerkt aan het opknappen van het pipodorp achter het park. “Die 255 huizen zijn we aan het opknappen, schoonmaken. Het is als asielzoekerscentrum gebruikt, daar moet wel wat gebeuren. Daar zit onze energie op het moment in.”Van der Most is maandelijks zo’n 15.000 euro kwijt aan Speelstad Oranje. Aan het park hangt daarom vermoedelijk ook wel een prijskaartje. Voor hoeveel geld je het park kunt kopen durven Van der Most en Juurlink niet te zeggen. “Het is destijds een gigantische investering geweest. We zijn van ‘85 tot ‘72 bezig geweest met dertig-veertig man om alles op te bouwen. Dat geld krijgt hij er nooit meer uit.”Juurlink hoopt dat ook als het park verkocht wordt, het alsnog een pretpark blijft. Toen hij een jaar geleden hoorde over de nieuwe plannen voor een pretpark van Van der Most, zat hij diezelfde week nog met hem om tafel. “Ik heb hier 24 jaar gewerkt. Dat zou anders zeer doen. Het is een kindje van mij. Als ik zelf het geld had gehad, dan had ik het zelf gekocht. Van der Most zegt wel eens: ‘als ik het kan verkopen, dan verkoop ik het’. Maar als hij het verkoopt, dan verkoopt hij mij erbij. Ik hoor intussen bij de inventaris. ”