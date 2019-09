Aziatische tijgermug gevonden in Hoogeveen

De Aziatische tijgermug, de Aedes albopictus, kan infectieziekten overdragen. In Nederland is dit nog niet voorgekomen en die kans is ook heel klein.Om te voorkomen dat deze mug zich in Nederland vestigt, start de NVWA binnenkort met de opsporing van eventuele andere Aziatische tijgermuggen. In een gebied van ruim 100 meter rondom de plek waar de Aziatische tijgermug is gevonden worden muggenvallen geplaatst. Er zijn geen risico's verbonden aan deze opsporing.Er komen in Nederland ruim dertig muggensoorten voor. Het is voor een leek niet gemakkelijk de tijgermug te onderscheiden van de hier normaal voorkomende muggensoorten. U herkent de tijgermug aan drie kenmerken die u alleen ziet bij een sterke vergroting (zie de rode cirkels op de afbeelding):- De uiterste einden van de achterpoten zijn wit- De uiteinden van de palpen (monddelen bij de steeksnuit) zijn wit- Er loopt een witte streep vanaf de kop bovenop de rugDe Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte autobanden en Lucky Bamboo-plantjes heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld. Verder speelt transport over de weg een rol bij de verspreiding van de tijgermug.Eitjes van de tijgermug kunnen overleven tijdens het transport en worden zo verplaatst tussen landen. De tijgermug legt eitjes in kleine stilstaande bakjes met water zoals bloempotten, emmertjes en vaasjes. Ook water in gebruikte banden, dakgoten en regentonnen is een geschikte broedplaats. Grote wateroppervlakten zoals sloten, kanalen en plassen zijn dat niet.De Aziatische tijgermug steekt met name overdag. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts kunnen overdragen is te verwaarlozen, volgens de NVWA.