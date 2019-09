Aanleg glasvezel Annen ligt voor een deel stil

Dit komt omdat een aantal bewoners bezwaar maakt tegen werkzaamheden in hun tuin. Het gaat om een strook die eigendom is van de gemeente maar die in de loop van de jaren door bewoners bij hun tuin is getrokken."Er zijn in Annen twee ploegen aan het werk en een daarvan is nu even in een ander gebied aan het werk omdat we in de Kerkakkers niet verder kunnen. We zijn inmiddels met de betreffende bewoners en de gemeente in gesprek. Ik denk niet dat we hierdoor vertraging oplopen", zegt Jeanine Valster van Glasvezel Buitenaf.In een aantal straten in Annen ontbreekt een stoep en zijn kabels en leidingen (gas, water, elektrisch, openbare verlichting, telefoon, coax) aangelegd in een strook grond die ligt tussen de weg en de aangrenzende tuinen van huiseigenaren."Deze stook grond is eigendom van de gemeente. In de loop van de jaren hebben veel bewoners in beheer en onderhoud deze strook bij hun tuin betrokken, in de wetenschap dat de strook altijd toegankelijk moet zijn voor aanleg, beheer en onderhoud aan kabels en leidingen", aldus woordvoerder Edo Jans van de gemeente Aa en Hunze.Volgens de gemeente heeft vrijwel iedereen positief gereageerd op de aanleg van glasvezel en zijn er slechts enkele bewoners die bezwaren hebben. "Op dit moment zijn betrokken partijen en de betrokken inwoners in gesprek om te komen tot een oplossing."