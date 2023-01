'Inschatting is dat 10 tot 20 procent van themapark bij Meppel bebouwd wordt'

Volgens een eerste inschatting wordt zo'n 10 tot 20 procent van het themapark van 60 hectare dat bij Meppel moet komen, bebouwd. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Meppel weten.

De provincie en de gemeente Meppel laten nu een haalbaarheidsonderzoek doen naar de komst van een themapark. "Dat lijkt positief", zegt provinciebestuurder Henk Brink over het onderzoek. Het park moet zo'n 60 hectare groot worden.

"Totaal 60 hectare is trouwens gebruikelijk", reageert Hans van Driem, voormalig directeur van Walibi. Hij heeft ervaring met dit soort plannen. Tussen 2010 en 2017 was hij met het Franse themapark Puy du Fou bezig met de ontwikkeling van drie themaparken in Nederland, allemaal op basis van de geschiedenis van de regio of het land. Die parken zijn er uiteindelijk niet gekomen. De provincie, gemeente Meppel en het bureau dat het onderzoek uitvoert doen geen mededelingen over wie er achter de plannen voor Meppel zit.

Voor het themapark dat bij Meppel zou moeten komen, wordt ook de nadruk gelegd op shows en voorstellingen over de geschiedenis van Drenthe en Nederland. Het gaat dus niet om een attractiepark met bijvoorbeeld achtbanen, zoals bij Walibi.

Parkeerterrein TT Circuit

Om een beeld te schetsen hoe groot 60 hectare is: Dat is net zo groot als het parkeerterrein bij het TT Circuit Assen en vergelijkbaar met 85 voetbalvelden. Het is driemaal zo groot als Wildlands (24 hectare) en is ook groter dan het Mantingerbos (46 hectare). Het is daarentegen kleiner dan attractiepark Slagharen (80 hectare) en viermaal zo klein als Groningen Airport Eelde (240 hectare).

Van Driem somt makkelijk op hoe 60 hectare ingevuld zou kunnen worden. "Parkeerterrein, het themapark zelf, kantoren, opslag, techniek en eventueel nog verblijfsaccommodaties zoals een hotel of bungalows."

Er is nog weinig bekend over de invulling van het park in Meppel. De opsomming van Van Driem is een opsomming uit de losse pols. Duidelijk is dat het voor de plannen in Meppel in ieder geval gaat om 'minimale bebouwing': zoals het er nu naar uit ziet, dus tussen de 10 en 20 procent.

Agrarische gronden

De beoogde locatie voor het park is een stuk grond in het noorden van Meppel. Het ligt aan de noordzijde van de A32. Het is nu een gebied met agrarische gronden. Om opnieuw een beeld te schetsen: dit totale gebied is zo'n 375 hectare.