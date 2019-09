Zeldzame heidehommel nu op zes plekken gevonden

Bedreigde heidehommel doet het goed op het Dwingelderveld

Nu blijkt dat hij in Drenthe ook voorkomt op het Fochteloërveen, het Witterveld en het Oostersebos. Buiten onze provincie is de heidehommel alleen gevonden op het Wierdenseveld in Overijssel.Onderzoeker Vincent Kalkman van EIS verwacht dat de meeste vliegplekken nu wel bekend zijn. “Mogelijk dat de Hoge Veluwe nog geschikt is, daar is ook vrij veel vochtige heide. Maar ‘t is wel duidelijk dat de heidehommel op heel veel plekken in ons land is verdwenen.”De heidehommel is één van de zeldzaamste hommelsoorten van ons land. Dat komt waarschijnlijk omdat de soort al gauw het onderspit delft als er andere hommelsoorten in een terrein voorkomen. Heidehommels vliegen daarom nu alleen nog maar voor op grote heidevelden.Die heideterreinen zijn voor andere hommelsoorten niet interessant omdat er in het vroege voorjaar maar weinig bloemen staan. De heidehommel heeft daar geen last. "Ze vliegen wat later in het voorjaar", zegt Vincent Kalkman, "en ze hebben hun optimale vliegtijd als de dopheide bloeit. Eigenlijk is het een beetje een watje. Hij kan slecht tegen concurrentie, en als je bijvoorbeeld aardhommels in je terrein hebt, dan kunnen ze daar niet tegenop."