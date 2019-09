Wildcam: gaai verstopt eikels

twee gaaien op liefdespad

Eikels worden door gaaien verzameld en in de grond gestopt. Het is een voorraad voor in de winter. In het koude seizoen weten de gaaien de verstopte eikels weer terug te vinden, maar er blijven er ook een aantal over. Die groeien uiteindelijk uit tot nieuwe bomen.De Vogelbescherming meldt dat zo eens in de acht jaar de Nederlandse gaaien visite krijgen van soortgenoten uit Oost-, Midden- of Noord-Europa. Waarschijnlijk is zo'n invasie nu weer aan de gang, de laatste invasie was in 2010.Wie graag een gaai wil zien, met die kenmerkende blauwe veertjes, heeft in bosgebied grote kans er eentje te spotten. Ze zijn ook steeds vaker in stedelijke omgevingen te zien, als er maar loofbomen in de buurt zijn. Ook al zijn het schuwe vogels, parken en woonwijken met veel bomen horen inmiddels ook bij het leefgebied.Voordat je deze vogels ziet, heb je ze vaak al gehoord. Ze maken flink kabaal als ze indringers signaleren. In het bos weten andere dieren wat ze moeten doen als ze de krassende alarmroep horen, ze verbergen zich gauw. Vandaar de bijnaam 'schrowakster', oftewel 'schreeuwekster'. De luidruchtige gaaien functioneren dus als een soort alarmsysteem.