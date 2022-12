Inbreker zit vast in rolluik van casino in Emmen

Een casino in Emmen heeft een inbreker niet met open armen ontvangen. Bij zijn poging vanochtend om in te breken, raakte de 37-jarige man uit Emmen met hand en arm bekneld in de garagedeur.

Voor de politie was hij dus een makkelijke prooi om te vangen. De man is door de brandweer bevrijd. De ambulance heeft vervolgens de inbreker in de arm genomen voor de hulpverlening. De Emmenaar is naar het ziekenhuis gebracht met letsel, waar hij nog wordt behandeld.