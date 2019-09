Jans en Henny stoppen met The Readshop: ‘Emmerhout gaat ze missen’

“Dat is wel heel moeilijk, ik word al emotioneel als ik erover vertel”, snift Henny. “We hadden ’t er wel eens over wanneer we zouden stoppen, over twee jaar ofzo”, legt Jans uit. “Maar we konden de zaak nu verkopen. En wanneer krijg je die kans nou weer?”Het contact met de klanten en de binding daarmee, dat vindt het echtpaar Strating het mooiste aan het runnen van de winkel. “Er is hier best behoorlijk wat eenzaamheid”, vertelt Jans. “Waar wij kunnen helpen, doen we dat.”“Ik zeg ook altijd tegen ze: Je hoeft niet altijd iets te kopen. Kom gewoon binnen, kijk wat rond en maak een praatje", aldus Henny. "Er is ook zo'n lief vrouwtje van 91, dat is gewoon een vriendin van me geworden."En hoe ze het 37 jaar met elkaar uitgehouden hebben? “Een taakverdeling", zegt het stel. "Jans was meer van het tabak en de lectuur, ik van de cadeaus en wenskaarten. Nooit problemen gehad", lacht Henny."Ik zou het zo weer 37 jaar met haar doen", voegt Jans toe.In de 37 jaar heeft het echtpaar drie verschillende winkels gehad. "Eerst zaten we in het oude winkelcentrum, toen dat vernieuwd werd in een noodunit en daarna in de nieuwe winkel", zegt Jans, die zich samen met de ondernemersvereniging sterk maakte voor het nieuwe winkelcentrum dat in 2012 geopend werd."Ik heb toen samen met een andere ondernemer gesproken in de gemeenteraad. We zijn als dooddragers verkleed gegaan, een hoge hoed op, helemaal in het zwart en met een grote witte sjaal om. We hadden borden mee met daarop: Winkelcentrum Emmerhout ten dode opgeschreven", beeldt Jans uit. "Later is het nieuwe winkelcentrum geopend. Dat vonden we wel een hele happening."De pret van de nieuwe winkel duurde slechts een halfjaar, toen de eigenaars van The Readshop opgeschrikt werden door een plofkraak. "Hier is de automaat. Die hebben ze eerst geprobeerd te rammen en daarna met gekraakt. Er ontstond brand. Alles was vies. Dat heeft ons echt heel hard geraakt allemaal."Onder meer de waardering van de klanten richting het echtpaar hield hen op de been. "De hele winkel was een zee van bloemen en kaartjes", zegt Henny. De winkel moest noodgedwongen vijf weken dicht."Er was ook een vrouw die daarna een envelop kwam brengen. Die mochten we pas open maken als ze weg was", vult Jans aan. "Toen we hem open deden zat er geld in wat ze anders bij ons had uitgegeven. Dat was zo mooi."Zaterdag is de winkel voor het laatst open. Een ondernemer begint er daarna een Primera.