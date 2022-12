Dorpsbewoners redden dorpswinkeltje Tynaarlo: 'Mensen kunnen deze winkel niet missen'

Dat merkte ze bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode. "Mensen zaten thuis, hier mochten per keer maar drie klanten in de winkel zijn. Maar het liep goed, want je merkte dat iedereen er behoefte aan had om even dat sociale contact te hebben."

Vraag om hulp

Tineke van Spaandonk merkte dat ook. De Brabantse kwam een jaar geleden in Drenthe wonen, waar ze al gauw in contact met Edens kwam. "Ze heette me welkom, vertelde me alles over het dorp en liet zien wat er te koop was. Dat deed me erg goed. Ik merkte al gauw: Monique is er voor iedereen. Ze kent iedereen en weet over iedereen wel iets. En ze verbindt mensen. Dat is supermooi om te zien."

Toen Edens haar tussen neus en lippen door vertelde dat er geïnvesteerd moest worden in de zaak, maar ze daar niet de middelen voor heeft, kwam Van Spaardonk in actie. "Ik besloot een doneeractie op te zetten. Monique vraagt niet graag om hulp, maar heeft dat in dit geval wel nodig."

Dat emotioneert Edens, zegt ze. "Eerst zou Tineke alleen een blog over mij schrijven, wat ik al een hele eer vond. Toen vertelde ze over de doneeractie. Ik zou dat zelf niet snel doen." Maar nodig is het wel. "Er moet een nieuwe kassa komen en de groentekoeling moet worden vervangen. Ik heb alles tweedehands ingekocht en op den duur moet je dingen vervangen. Maar een rugzak met geld heb ik niet."