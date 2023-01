Platen van de Muzikanten op TV Drenthe: 'Ze nemen je echt mee in hun verhalen'

Naar welke muziek luisteren bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? En kunnen ze nog wel ontspannen naar muziek luisteren als het hun werk is? In het nieuwe TV Drenthe-programma Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak.

Vanavond is de eerste van tien afleveringen, met als gast Alides Hidding, oprichter en zanger van Time Bandits. In de weken daarna komen ook onder meer Jannes, Hannah Mae, Erwin Java, Rosa da Silva, René Karst en Martijje langs. "Je spreekt muzikanten over muziek, dat geeft toch iets extra's. Ze nemen je echt mee in hun verhalen", vertelt Loes van der Laan. "We leren ze een beetje beter kennen, ook omdat we teruggaan naar hun jeugd. In wat voor gezin groeiden ze op en stond er vaak muziek op?"

Muziek is emotie, weet ook Van der Laan. "Dat is het mooie van muziek, een nummer brengt je soms terug naar een bepaalde herinnering. Het is fijn om deze specifieke groep aan het woord te laten, over iets waar ze een grote passie voor hebben. Ze kunnen er zo enthousiast en bevlogen over vertellen. Soms gaan ze ook wel iets te veel de diepte in. Zo geeft Erwin Java bijvoorbeeld een mini-bluescollege", lacht Van der Laan.

Technisch luisteren

Vorig jaar schoven de Drentse burgemeesters al aan om op TV Drenthe te vertellen over hun favoriete muziek. "Toen ontstond het idee om dit programma ook met andere beroepsgroepen te maken. Het is heel grappig om te horen hoe muzikanten naar muziek luisteren. Dat is toch wel heel anders dan hoe ik ernaar luister", zegt Van der Laan. "Ik ben helemaal niet bezig met de maatvoering of toonladders. Zij luisteren juist vaak heel technisch naar muziek."

Kunnen de Drentse artiesten dan nog wel een beetje genieten van muziek? "Gek genoeg kreeg ik geregeld als antwoord dat ze zelf nauwelijks muziek opzetten", verklapt Van der Laan. "In de auto luisteren ze heel vaak naar nieuwsuitzendingen of podcasts. Ze zijn zoveel bezig met muziek, dat ze het ontspannender vinden om geen muziek te luisteren. Martijje kan zelfs geen muziek op de achtergrond aan hebben staan. Dan luistert ze daar toch te intensief naar en komt ze niet aan andere dingen toe."

Verrassingen

Volgens Van der Laan komen de gasten in Platen van de Muzikanten 'uit verschillende hoeken'. "En dat is heel breed. Ze vertegenwoordigen verschillende genres, hebben uiteenlopende leeftijden en komen ook uit verschillende delen van de provincie. Daardoor is elke aflevering weer heel anders. Hanna Mae is in de twintig en komt natuurlijk met heel andere muziek aanzetten dan zestiger Erwin Java. Bij hem verwacht je veel blues, maar hij kiest bijvoorbeeld ook voor klassieke muziek. Dat zijn leuke verrassingen."

In elke aflevering van Platen van de Muzikanten staat een Drentse artiest centraal. Vanavond trapt Alides Hidding de reeks dus af op TV Drenthe, daarna volgen nog negen afleveringen. Platen van de Muzikanten is direct na Drenthe Nu te zien. Het programma wordt 's avonds meerdere keren herhaald.