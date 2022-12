Januari is Dry January: 'Veel mensen hebben er een gewoonte van gemaakt'

Moeilijk om nee te zeggen

De Wind kan zich voorstellen dat het op sommige momenten best lastig is om nee te zeggen tegen alcohol. "Als je weet dat je een feestje hebt of uit eten gaat, kun je het best van tevoren al bedenken wat je gaat drinken."

"Het is natuurlijk goed om niets in huis te halen", vervolgt ze. "Maar wat ook heel belangrijk is, is om je te bedenken waarvoor je het doet. Als het je lukt om de alcohol een maand te laten staan, kun je extra trots op jezelf zijn. Dat is echt vet tof."

Gin-tonic

Swarthof zegt wel een aantal feestjes op de planning te hebben in januari. Ze gaat dan haar favoriete drankje wel missen. "Ik vind de gin-tonic wel echt een lekker drankje. Maar je hebt ook een hele lekkere alcoholvrije gin. Maar ja, daar zitten ook weer veel suikers in. Ik hou ook van een lekkere tonic met een citroentje."

Ze neemt een slok van haar allerlaatste wijntje, voordat de sobere maand begint. "Als ik eenmaal voor iets ga, dan lukt het me ook. Het is even zwaar, maar als je voor ogen neemt dat je het voor het goede doel doet, dan lukt het wel."