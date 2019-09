Doorfietsroute tussen Assen en Groningen heet 'De Groene As'

Bedenker van de naam is Jan de Roos uit Groningen. Hij won met het bedenken van de naam een fonkelnieuwe e-bike. "Er moest iets inzitten over het milieu en van beide steden. Toen kwam deze naam zo ineens bovendrijven. Ik dacht ook gelijk: dit is een goeie naam!"Er zijn nu twee delen van de doorfietsroute gerealiseerd. Het eerste stuk tussen Groningen en Haren werd vorig jaar opgeleverd. En vandaag dus het tweede deel tussen Taarlo en Vries.De aanleg van de rest van de route zal de aankomende jaren plaatsvinden. Op dit moment lopen er nog verschillende procedures over een aantal delen van het traject.Een doorfietsroute is een breed fietspad, vaak van beton, waarbij de weggebruikers weinig hinder ondervinden van elkaar. Ook hoeven de fietsers weinig te stoppen of over te steken.De doorfietsroute is een project van de provincies Drenthe en Groningen samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. De kosten van het fietspad worden op minimaal 15 miljoen euro geschat, maar kunnen (afhankelijk van de verschillende varianten) nog flink oplopen.