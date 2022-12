Knetterdruk bij vuurwerkverkopers: 'Eindelijk weer kruit snuiven'

De vuurwerkbranche verwacht dat er zo'n 85 miljoen euro aan legaal vuurwerk verkocht gaat worden. Dat is ruim tien procent meer dan de 77 miljoen euro in 2019. Vuurwerkverkopers hebben de bestellingen in de voorverkoop al flink zien stijgen. Volgens Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) gaat het om anderhalf tot twee keer zoveel bestellingen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.