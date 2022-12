Bouw wooncomplexen Park Dwingeland Hoogeveen loopt vertraging op

Hoogeveen krijgt de grond voor twee wooncomplexen in het stadscentrum niet verkocht. Het gaat om een plekje aan de rand van Park Dwingeland en deels op het Stoekeplein. Daar moeten zo'n 28 appartementen komen.

De plaatselijke VVD heeft er inmiddels vragen over gesteld. De partij zegt van de gemeente te horen hebben gekregen dat er vijf projectontwikkelaars waren die interesse hadden in de plek. Uiteindelijk is er één partij uitgekomen, maar die voldeed niet aan de voorwaarden. De fractie vraagt zich af wat daar de reden voor is.

Nieuwe voorwaarden

De gemeente laat weten dat de ingediende plannen van de ontwikkelaar niet binnen het huidige bestemmingsplan vallen. "Dat betekent dat er volgens de regels geen mogelijkheid is om verder te gaan." De grond gaat daarom opnieuw de verkoop in, maar dan wel met andere voorwaarden. "Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte voor parkeren."

De andere vier partijen trokken zich uiteindelijk eerder al terug vanwege de verhouding tussen kwaliteit en prijs. Het opnieuw in de verkoop zetten van de grond levert vertraging op voor de bouw van de wooncomplexen. Omwonenden mogen bijvoorbeeld bij de wijziging van het bestemmingsplan weer inspraak en bezwaar maken. De gemeente streeft ernaar om in 2023 alsnog de grond kwijt te zijn.

Ontmoetingsplek

Met de komst van twee wooncomplex hoopt Hoogeveen dat het centrum sfeervoller en aantrekkelijker wordt. "We zoeken naar 'meerwaarde'. Park Dwingeland moet een ontmoetingsplek worden om te sporten, te ontspannen en te recreëren. Het park en woonbebouwing gaan samen de sfeer en het karakter van het centrum bepalen", liet de gemeente eerder dit jaar nog weten.

Met het risico dat er geen koper of ontwikkelaar gevonden kon worden had de gemeente al rekening gehouden. Maar die kans leek ze klein, vanwege de goede locatie in het centrum en de vrijheid die kopers hebben om invulling te geven aan het terrein. Dat lijkt tot nu toe nog niet bij te dragen aan de plannen.

