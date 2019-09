Djammen: vijftig jaar Appleknockers Flophouse

Cuby and the Blizzards' vijfde album Appleknockers Flophouse kwam vijftig jaar geleden uit. Om dat te eren brengt een selectie van Drentse artiesten morgenavond in Hofsteenge Grolloo, Cuby's stamkroeg, een ode aan de plaat.

En wel geheel op eigen wijze. Dinsdagavond werd in Melody in Barger-Oosterveld nog druk geoefend.Op de plaat staan zeven nummers en die zeven nummers worden donderdagavond gespeeld door o.a. Easterfield, Boombox Media, Beau Veldkamp, Jason Staal en nog veel meer. Maar het zijn niet slechts covers van de originele nummers. "Harry Muskee stond erom bekend dat hij jong talent steunde", legt Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe uit. "Hij vond het ook mooi als jonge mensen hun eigen muziek interpreteerden." En dat gebeurt dus ook.Drenthe is toch wel de bluesprovincie van Nederland, vindt Maikel Tanger van Easterfield. "Dat is bijna onze slogan. Omdat het zo dichtbij is. We zijn allemaal Drenten en het heeft gewoon iets dat in de basis van ons allemaal en van een stuk westerse muziek zit. Dat willen we voortbrengen."Hij vindt het bijzonder dat er muziek wordt gespeeld van de blueslegende van Nederland. "De nagedachtenis en de geest blijft. De muziek zal iets anders zijn, iets moderner", aldus Tanger. "Het zal hier en daar verrassend zijn voor het publiek, maar ik denk dat het aan het eind voor iedereen een te gekke avond is geweest", besluit Stam.