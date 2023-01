'Van Gogh-Schip' in Meppel klaargestoomd voor speciale vaartochten

Toen schilder Vincent van Gogh onze provincie 140 jaar geleden bezocht met de stoomtrein, startte hij zijn route in Hoogeveen om daarna de boot richting Nieuw-Amsterdam te nemen. Stichting Drentse Praam wil dit jaar langs dezelfde route zogeheten Van Gogh-vaartochten organiseren en heeft daarom een oud schip gekocht, Deze aak vaart alleen nog niet en is daarom op transport naar Meppel gezet, waar de boot wordt klaargestoomd voor de vaartochten.

Het miezert een beetje rond de industriehaven in Hoogeveen, als vrijwilligers van de Drentse Praam bezig zijn met de voorbereidingen om het schip te verplaatsen. Dat lukt uiteindelijk in twee etappes. Donderdag werd het schip eerst van Hoogeveen naar het viaduct bij Alteveer gevaren en een dag later werd doorgevaren naar een verwarmde loods in Meppel.

"Er wordt een hybide motor in geplaatst, want de vorige was aan vervanging toe. Ook zullen we wat dingen aanpassen en gaan we de boot opnieuw verven", vertelt Albert Wolting van Stichting Drentse Praam.

Speciale giek

De verhuisoperatie was niet in een handomdraai geregeld, want de aak kan nog niet zelfstandig varen. Wolting maakte daarom gebruik van zijn eigen boot de Caland om het schip te vervoeren. "Ik heb een elektrische hydraulische giek achterop het schip. Die heb ik in de lengte naar achteren gezet, gestabiliseerd en vervolgens gekoppeld aan het bootje. Zo kan het aakje niet naar achteren of naar voren en botst het nergens tegenaan."

Die manier van transporteren lijkt zijn vruchten af te werpen, want tijdens het varen blijft de boot stabiel drijven op het water. Toch vindt Wolting het allemaal wel spannend. Zijn eigen boot is al flink lang, maar nu komen er nog wat meters bij. "Gelukkig was het heel rustig is op het water en kwamen we geen ander verkeer tegen. Dat maakte de tocht een stuk relaxter", legt Wolting uit.