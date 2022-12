Tim Smeenge wint Drenthe 200 in Roden

Tim Smeenge uit Zeegse heeft vandaag de Drenthe 200 gewonnen, de mountainbikewedstrijd dwars door de provincie. Om 6 uur vanochtend stonden er in Roden bijna 1100 deelnemers klaar om de 200 kilometer-lange route te trotseren. Er kan er maar een de snelste zijn, en dat is Smeenge met 7:27:37.

De winnaar ervoer de wedstrijd als 'aardig zwaar'. Dat kwam met name door de barre weersomstandigheden. Mogelijk was dit ook de oorzaak van de relatief lage opkomst: in totaal waren er 1900 inschrijven. Daarvan kwamen dus bijna 1100 mensen opdagen.

190 kilometer solo

"Het was een heroïsche tocht", zegt Smeenge na zijn zege. "Zelfs de mountainbikeroutes, die er vaak nog redelijk bij blijven liggen, waren nu erg slecht. Toch ben ik nog best fris, ik heb nog wel energie. Het is natuurlijk heerlijk om te winnen, zeker met zo'n voorsprong."

De voorsprong waar Smeenge op doelt verzegelde hij al na tien kilometer. "Ik dacht: die pakken ze echt wel terug, want dit is gekkenwerk", zegt Johan Wekema van de organisatie. "Zo lang solo rijden, 190 kilometer, dat is echt super goed. Chapeau."

'20 graden was lekker geweest'

Wekema zag veel deelnemers onderweg afstappen. "Het heeft natuurlijk met je mindset te maken", zegt hij. "De een kan hier wat beter tegen dan de ander. 20 graden boven nul was natuurlijk wat lekkerder geweest. Maar het is nu eenmaal de Drenthe 200 en dan hoort dit erbij. Het regent, het is koud, het waait en er ligt modder op de route. De omstandigheden zijn zwaar."

De top drie

Laurens ten Dam, oud professioneel wielrenner, veroverde de derde plek met 7:49:58. In 2014 werd hij 9e in de welbekende Ronde van Frankrijk.