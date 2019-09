Bos Natuurlijk: 'Yo bro, we gaan de jungle in!'

Bos Natuurlijk is een gezamenlijk project van Het Drentse Landschap, IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer, Stichting Heidehof en Nationaal Park Drents-Friese Wold en vindt dit jaar voor de achtste keer plaats. Vandaag was het de beurt aan leerlingen uit groep zes, zeven en acht van vijf basisscholen uit Hoogeveen om met boswachters op ontdekkingstocht te gaan. Aan enthousiasme ontbrak het niet. "Yo bro, we gaan de jungle in!", riep een van de kinderen.Het is volgens Ali Edelenbosch, voorzitter van de werkgroep Bos Natuurlijk, nodig om kinderen voor de natuur te enthousiasmeren. “Als je niet over de natuur praat en je brengt het onderwerp niet bij mensen onder de aandacht, dan gaan ze de natuur als vanzelfsprekend beschouwen. Maar dat is het zeker niet.” Mathijs ter Bork, projectleider bij IVN Natuureducatie, sluit zich bij daarbij aan. “Natuureducatie is belangrijker dan ooit. Mensen zijn ver weg geraakt van de natuur en we moeten weer samen met de natuur leren leven.”Door een dag als Bos Natuurlijk hoopt de organisatie dat kinderen de waarde van de natuur leren begrijpen, zodat ze er in de toekomst ook zorg voor gaan dragen. “Je moet eerst van de natuur houden voordat je die wilt behouden. Het zaadje dat tijdens deze dag wordt gepland, kan later hopelijk van invloed zijn”, vertelt Ter Bork. De focus ligt daarbij voornamelijk op de natuur dichtbij huis. “Veel kinderen herkennen geen mus of kauw, maar weten wel wat een olifant of giraffe is. We moeten dus meer naar de basis en ontdekken wat er in je eigen omgeving leeft”, zegt Ter Bork. “Ik denk dat deze dag daaraan bijdraagt.”Natuurbehoud is niet de enige reden om kinderen bij de natuur te betrekken. “Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat kinderen die vaker naar buiten gaan, beter bestand zijn tegen de stress van het naar school gaan”, zegt Edelenbosch. “Door de natuur in te gaan, geef je je hoofd rust”, vult Ter Bork aan. “Ik zeg weleens tegen ouders dat ze hun kind beter de natuur in kunnen sturen dan dat je ze huiswerk laat maken.”De tocht door het Drents-Friese Wold is maar een onderdeel van het project. Voorafgaand hebben de kinderen les gehad over het bos en de ecologische waarde ervan. De vragen die gedurende de les zijn gesteld, komen tijdens de wandeling aan bod. Na afloop van de tocht zijn er workshops. Vervolgens gaan de kinderen op school een presentatie maken voor hun leerkrachten, ouders en vrienden waarin ze vertellen wat ze hebben beleefd en wat ze van de dag hebben opgestoken. “Doordat ze er op school mee verder moeten, duurt de verwerking van de dag langer en blijft de informatie beter hangen”, legt Ter Bork uit.Volgens Edelenbosch is het project om meerdere redenen bijzonder. “Het is voor alle kinderen in de klas toegankelijk, ongeacht je achtergrond. Of je nu rijk of arm bent, je beleeft deze dag als groep echt samen”, vertelt Edelenbosch. Daarnaast slaan ook verschillende natuurorganisaties de handen ineen om de dag tot een succes te maken. “Elke organisatie bekostigt de dag zelf, bijvoorbeeld door het regelen van vrijwilligers of boswachters. We doen dat allemaal belangeloos.”Of de dag daadwerkelijk het beoogde effect heeft, is moeilijk te meten. “Maar kinderen vertellen na tweeënhalf uur sjouwen met blossen op hun wangen dat dit het mooiste schoolreisje is dat ze ooit hebben gehad”, vertelt Edelenbosch. “Als wij die blije koppies terug zien komen, voelt dat als een mooie waardering voor ons werk.”