Schilder maakt meesterwerk na midden in museum

"We moesten er wel even over nadenken", zegt conservator Annemiek Rens van het museum. "Als iemand met verf in de buurt van kwetsbare kunstwerken komt, zijn we heel voorzichtig. Maar Bas had een goede argumentatie en is een serieuze kunstenaar."Van oudsher maken kunstenaars schilderijen van hun voorbeelden na, om ervan te leren. Je ziet hier wel eens kunstenaars met houtskool en een kladblok in de weer, maar zelden met verf en een schildersezel.Nijenhuis kwam op het idee, toen hij hoorde hoe een collega-kunstenaar wilde schilderen in een museum in Londen. Hij besloot een verzoek naar het Drents Museum te sturen. In Assen hangt op dit moment het schilderij 'Lo studio' van zijn grote voorbeeld: Antonio Mancini."Ik vond het zo leuk dat hij dit vroeg", zegt de hoofdconservator van het museum. "Het is belangrijk dat we laten zien hoe kunstwerken gemaakt worden. Als je ziet hoe een kunstenaar aan het werk is, dan snap je hoe zo'n schilderij tot stand komt."Het werken in het museum zorgt dat Nijenhuis meer leert. "Je kunt een schilderij namaken vanaf een plaatje op internet, maar hier zie je het in de juiste kleuren." Af en toe loopt de schilder naar het origineel om het van dichtbij te bekijken. "Zo zie je welke laag boven welke laag komt."Het schilderen in een museum is niet eenvoudig. Hij kan niet zelf de belichting aanpassen en er staan steeds bezoekers van het museum om hem heen. "Ik kan het redelijk negeren. Maar af en toe gaat er iemand vlak naast je staan.", zegt Nijenhuis. "Maar de meesten laten je rustig je gang gaan of maken een foto."Vandaag werkte Nijenhuis voor de derde en laatste dag aan het kunstwerk. Hij hoopt dat meer kunstenaars in musea aan het werk gaan en dat een oude traditie wordt opgefrist. Wat de schilder met zijn kopie gaat doen? Gewoon bewaren.