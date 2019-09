Politie zoekt met helikopter en honden naar vermiste Ronald (19) [update]

De 19-jarige Ronald uit Ter Apelkanaal is vermist. Hij liep rond 11.10 uur richting Kanaal B Zuidzijde, vanuit de Rademakerstraat in Emmer-Compascuum.De politie noemt de situatie 'zeer urgent' en heeft in de middag in de omgeving van Emmer-Compascuum met een helikopter en politiehonden gezocht.De man liep weg in spijkerbroek, een zwart t-shirt met opschrift en sportschoenen. Hij is verder herkenbaar aan verwondingen in zijn gezicht. Hij was afgelopen zomer ook vermist.Wie informatie heeft over zijn vermissing wordt gevraagd de politie te bellen.