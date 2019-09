Blank fluit FC Emmen - ADO Den Haag

Dat heeft de KNVB bekendgemaakt De Emmenaren verloren in de eredivisie nog nooit van ADO. Vorig seizoen werd het in eigen huis 3-2. Anco Jansen scoorde toen in de 87e minuut met een verwoestend afstandsschot de winnende goal.ADO Den Haag - FC Emmen was de debuutwedstrijd van de Emmenaren in de eredivisie. Dat duel werd met 1-2 gewonnen Glenn Bijl maakte het eerste FC Emmen-eredivisiedoelpunt.Dat de wedstrijd van vrijdagavond een belangrijke is, mag duidelijk zijn. De Hagenezen bezetten de vijftiende plek op de ranglijst, met 6 punten na zeven wedstrijden. FC Emmen staat zestiende, met 4 punten uit zeven duels.FC Emmen - ADO Den Haag begint vrijdag om 20.00 uur. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe en via het liveblog op rtvdrenthe.nl en de RTV Drenthe-app.