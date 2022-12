Roder Boekenmarkt bereikt ook kinderen buiten haar muren

Arie van Klei is blij met de jonge bezoekers aan de markt. "Er komen veel meer oudere mensen dan jonge kinderen. Die vinden het vaak heel lang duren voordat hun ouders zijn uitgewinkeld. Dat kan ik mij ook wel voorstellen, maar we hebben ook andere initiatieven om het lezen te stimuleren."

"We stellen boeken beschikbaar voor kinderafdelingen van ziekenhuizen bijvoorbeeld", vertelt hij. "Dan doen we allemaal vrijwillig. En zo is er ook een aantal lokale projecten waar we boeken voor leveren."

"Laten we eerlijk zijn: in deze maatschappij moet je kunnen lezen, anders is het heel lastig om je staande te houden. Als we dat kunnen stimuleren moeten we dat doen. En we hebben genoeg boeken om het te doen", aldus Van Klei.