Veldleeuwerik houdt er na bijna achttien jaar mee op: 'Het is heel wrang'

En dus gaat de stekker er per 1 januari 2020 uit. Van een faillissement is geen sprake, benadrukt de stichting. Veldleeuwerik omschrijft zichzelf als een kennisplatform van onder meer telers, afnemers en leveranciers, dat zich bezighoudt met 'toekomstbestendige voedselproductie'. Bij Stichting Veldleeuwerik zijn zo'n 335 telers aangesloten. Zo'n vijftig tot zestig van hen komen uit Drenthe.Directeur Hedwig Boerrigter noemt het besluit om te stoppen wrang. "Je ziet dat tegenwoordig van alles in transitie is. En dan krijgt hét praktijknetwerk voor akkerbouw het niet voor elkaar om extra financiering bij elkaar te krijgen. We krijgen wel ontzettend veel waardering en aanmoedigingen, daar ligt het ook niet aan", vertelt ze. "Er komt heel veel op boeren af. Ze hebben structuur nodig, waar ze kennis kunnen opdoen. Voor de akkerbouw waren wij zo'n netwerk."De inkomsten van de stichting lopen terug, omdat zogeheten ketenpartners zijn afgehaakt. Een van die partners die ermee stopt, is Heineken. "Ooit hadden we elkaar allemaal nodig om duurzaamheid te kunnen duiden", stelt Boerrigter. "Nu gaat iedereen voor zichzelf. Voor ons zijn met name die bedrijven een heel belangrijke inkomstenbron."Veldleeuwerik klopte bij de landelijke overheid aan voor geld, maar zonder succes. "We werken aan allerlei thema's, zoals biodiversiteit en klimaat. Het zou dus logisch zijn als de overheid zou instappen, uiteraard ook op haar voorwaarden", legt Boerrigter uit. Toch valt dus het doek voor Veldleeuwerik. "We hebben bijna achttien jaar veel mooie dingen gedaan."Stichting Veldleeuwerik heeft in Drenthe twee zogeheten 'broedplaatsen'. Dat zijn boerenbedrijven die anderen kennis willen laten maken met duurzamere akkerbouw. De twee Drentse broedplaatsen zijn het bedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn en Landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen-Noord.Laatstgenoemde is sinds vorig jaar zo'n broedplaats. "We proberen onze missie uit te dragen en mensen bewust te maken", vertelt Frans Nevels. "Daarom zijn we een broedplaats geworden, om te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Er zijn vaak nog vooroordelen over boeren." Op het landgoed worden onder meer aardappelen, suikerbieten, zaaiuien en winterpeen geteeld.Landgoed Scholtenszathe krijgt zo'n honderd keer per jaar bezoek. "Zo gingen we vorige week nog met een schoolklas het veld in en gingen we aardappels rooien met de hand. We vinden het dus heel jammer dat Veldleeuwerik ermee stopt."