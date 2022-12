Artsen UMCG geven patiënt nieuw hart en lever in één operatie

Ontzettend dankbaar

Ze kon steeds minder. "Met deze organen heb ik een tweede leven gekregen. Ik ben ontzettend dankbaar. Dankbaar dat de artsen dit kunnen, maar ik ben ook de donor heel dankbaar. Het is een heel dubbel gevoel doordat een ander overleden is, ik een nieuwe toekomst krijg."

Zeer complexe operatie

Aan de operatie, die dus bijna 24 uur duurde, namen zeventien medisch specialisten en meer dan dertig ondersteuners bij toerbeurt deel. Eerst werd het hart getransplanteerd en vervolgens de lever.

"Eigenlijk was alles aan deze operatie gecompliceerd", aldus een van de hartchirurgen. "Het hart van deze patiënte was zeer afwijkend, net als de 'aansluiting' ervan, zoals de (slag)aderen. Nu moesten we dus een normaal hart met de afwijkende aansluitingen verbinden. Maar ook het aansluiten van de lever was complex, net als het overnemen van de vitale functies door de hartlong-machine."

Jaren van voorbereiding

Aan de gecombineerde transplantatie gingen jaren van voorbereidingen vooraf. De hartchirurgen en leverchirurgen hebben met elkaar protocollen geschreven en de operatie minutieus uitgedacht. Er is overlegd met buitenlandse experts uit onder andere de Verenigde Staten die een dergelijke operatie al hadden uitgevoerd.

Ook de patiënte had toegeleefd naar de transplantatie. "Mijn lever werd steeds slechter, mijn hart was natuurlijk al slecht. Ik heb er eigenlijk niet over na hoeven denken. Ik had ook niet veel keus. Het was dit, of... ja, of niets."

Het was een optie om de patiënte naar Amerika te sturen voor de operatie, maar dat was volgens betrokken cardioloog Kevin Damman niet wenselijk. "Dat is lastig. Het betekent dat je donororganen, die schaars zijn, min of meer bij de bevolking van het land weghaalt. En vergeet niet dat deze operatie ook in andere landen, zelfs in Amerika, zeer sporadisch uitgevoerd. Het is niet dat dat daar tientallen keren per jaar gebeurt. En er was ook weinig tijd. Deze patiënte had misschien dit jaar en misschien volgend jaar de tijd gehad, maar daarna was het ook te laat voor haar."

Nog stappen te maken