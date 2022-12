Heel veel verse soep voor voedselbank in Coevorden: 'Hard nodig'

Bijna 300 liter verse tomaten-, groente, mosterd- en kippensoep voor de Voedselbank, met daarnaast nog een vrachtlading aan houdbare boodschappen. Dat is het resultaat van de kerstgedachte van Albert Lubbelinkhof en Raimond Rolleman uit Coevorden. Ze organiseerden een inzamelingsactie om de klanten van de voedselbank tijdens de feestdagen iets extra's te bieden.

Supermarkten, slagerijen, sportverenigingen en andere organisaties droegen graag hun steentje bij, net als veel gewone Coevordenaren. Dus konden Lubbelinkhof en Rolleman een volledig 'kerstpakket' samenstellen. Omdat de voedselbank in Coevorden iedere twee weken haar uitgifte op donderdagochtend heeft, krijgen de klanten daarom vandaag een 'oudejaarspakket'.

Veel soep en broodbeleg

"Twee jaar geleden hebben we een benefietactie voor de horeca gehouden", vertelt Rolleman. "We hebben daarmee veel mensen bereikt en dat wilden we nu weer doen, maar dan voor iets anders. We weten allemaal dat de voedselbank het zwaar heeft. Zodoende zetten we deze soepactie op."

De bedoeling was dan ook om per klant een blik soep in te zamelen, maar de actie bleek meer succes te boeken, dus werden er meer houdbare producten uit de supermarktschappen verzameld. "Vooral broodbeleg was schaars, begreep ik van de voedselbank."

Daar waren ze vanochtend dan ook verrast door de hoeveelheid geleverde producten: "We hebben wel vaker leveringen van kerkgenootschappen of andere clubs, maar zo'n grote particuliere actie hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Henk Schipper van de voedselbank in Coevorden. "Het is werkelijk waar fantastisch."

Nood is hoog