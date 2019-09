Er staat veel op het spel bij de kortebaandraverij in Roden

Driehonderd meter is afgezet met hekken met twee zandbakken aan het begin en einde en ook op de baan zelf is zand gestrooid. Twintig deelnemers hebben zich vandaag gemeld voor het toernooi.Langs de kant staan duizenden toeschouwers. Een groot deel van hen met pen en papier in de aanslag. Voor de caravan van het wedkantoor, de zogenaamde totalisator, staan lange rijen."Wij hebben een paar jaar goede records gehaald met een recordomzet van 31 duizend euro. We hopen ook dit jaar weer een goede omzet te halen met de totalisator", zegt Lammert Kalfsbeek. Hij is de voorzitter van Vereniging voor Volksvermaken Roden. "Het gokken hoort er wel bij. Dan beleef je meer wat er gebeurt."Veel gokkers hebben zich vooraf al verdiept in het deelnemersveld. De kortebaandraverij is een afvalrace. Twee paarden rijden tegelijk over het parcours. Wie wint gaat door, de ander valt af. Toch zijn deze paardenraces praktisch niet te voorspellen, zegt een bezoeker uit Rotterdam. "Het is maar net tegen wie ze loten en of ze daarvoor al een zware rit hebben gehad. En de ene baan ligt ze beter dan de andere."Een klein deel van de omzet vloeit naar de organisatie. Maar volgens voorzitter Kalfsbeek is dat lang niet genoeg om uit de kosten te komen. Dat is ook niet het doel. "Je hebt het spektakel van de draverij. Daarvoor kom je hiernaartoe. Maar het draait om de gezelligheid."