Boerenfamilie staat voor raadsel na val koeien in mestkelder

Een dag nadat twintig koeien in een mestkelder vielen in Peest, staat de familie Hoorn nog altijd voor een raadsel.

"We waren aan het mixen. Tijdens de werkzaamheden is de druk aan één kant van een muur in de mestkelder te laag geworden. Daardoor is hij omver gedrukt. Maar we werken al dertig jaar op deze manier", blikken ze terug.

Op het moment van het ongeluk was de boer in de buurt. "We zijn direct naar de koeien gegaan. Met een shovel hebben we de meeste koeien er snel uit kunnen tillen." Eén koe overleefde de val in de put niet.

"Dat is verschrikkelijk. Wij leven voor onze dieren", vervolgt de boer. "Landbouwer zijn is geen baan, het is een manier van leven. We staan altijd 24 uur klaar voor onze dieren. Met de koeien die we hebben kunnen redden, gaat het gelukkig goed. Zij staan nu in een andere stal."

Onderzoek naar oorzaak

Normaal gesproken is de mest gelijk verdeeld in de mestkelder onder de stal. "We hebben geen idee hoe dit is gebeurd. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Alle mest wordt uit de stal gepompt en naar een tijdelijke opslag gebracht. Hopelijk krijgen we dan meer zicht op het bedrijfsongeluk."