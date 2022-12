Bekijk de gloednieuwe documentaire Bartje - De Reünie hier

Bartje - De Reünie is vanaf vandaag te zien bij RTV Drenthe. Het is op de kop af vijftig jaar geleden dat Bartje voor het eerst te zien was op de Nederlandse televisie. Nu, een halve eeuw later dus, wordt er nog een aflevering toegevoegd aan de populaire Drentse serie.

In die aflevering staat het verhaal achter Bartje centraal. Hoe ging een Drentse jongen van 9 om met bekendheid? Wat is het geheim van de serie? En welk karakter kreeg maar liefst vier huwelijksaanzoeken nadat diegene in Bartje meespeelde?