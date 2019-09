Japanse duizendknoop in Drenthe geëlektrocuteerd

De Japanse duizendknoop is een doorn in het oog voor veel terreinbeheerders. Ook voor waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). “Hij verdringt de grond en daardoor worden de dijken en taluds instabiel. Als je bij een waterschap ergens niet aan mag komen, dan is het wel aan onze dijken en taluds vanwege de waterveiligheid”, vertelt Herald van Gerner van WDOD vandaag bij de demonstratie vlakbij Frederiksoord.“We hebben het met landbouwplastic afgedekt, we hebben geprobeerd de plant met een bestrijdingsmiddel te injecteren en landelijk wordt schapen- en varkensbeweiding ingezet. Het wordt continu gemaaid om hem uit te putten, dat helpt allemaal telkens wel een klein beetje, maar hij komt steeds terug.”De exotische woekerplant komt uit Oost-Azië en kwam als tuinplant vanuit Japan in Europa terecht. In Nederland is de Japanse duizendknoop voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen in de omgeving van Baarn. Pas na 1950 is de soort in Nederland op grote schaal gaan verwilderen. Waarschijnlijk heeft het dumpen van tuinafval in hoge mate bijgedragen aan de verspreiding van de plant.Het is nu bijna onmogelijk om van de plant af te komen. Zijn wortels gaan soms wel 1,5 meter diep om het grondwater te bereiken. De plant uit de grond trekken heeft daardoor geen zin, want de knopen van de wortel breken dan af en uit elke knoop groeit weer een nieuwe plant.Sinds mei wordt in Drenthe gewerkt aan een nieuwe manier van bestrijden. Met 5.000 volt wordt een 'elektronenpen' tegen de stengels van de de Japanse duizendknoop gelegd. “Dit is de enige methode die de wortels bestrijdt en niet chemisch is. Omdat we hitte creëren in de plant, koken we de plant uit en daar kunnen we ook de wortels mee bereiken. De stroom zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen en dat is in dit geval door de sapstromen van de plant. Water geleidt gewoon heel goed,” legt Mark Bolder, aannemer van het project, uit.Het experiment is twee jaar eerder in Engeland begonnen. In Nederland is Drenthe de eerste plek die ermee begint. Het effect is meteen zichtbaar. “De plantencellen houden de plant rechtop, als we de cellen kapot gekookt hebben, dan is de plant zijn stevigheid kwijt en zakt hij in elkaar”, vertelt Bolder. “Het heeft nu al succes. We kunnen zien dat het al tot 80 procent gereduceerd is, maar we zullen wel altijd nabehandelingen moeten doen. Als we er eentje laten staan en die groeit uit, dan is het over een jaar weer net zo groot als dat het was.”