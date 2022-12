Kim (35) wil weer leven met haar nieuwe hart en lever

Het begon met een telefoontje en eindigde met een nieuw hart én nieuwe lever. De 35-jarige Kim onderging als eerste patiënt in Nederland een dubbele orgaantransplantatie.

In revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren ligt een lachende en levenslustige vrouw in bed. De unieke operatie is al enige tijd geleden, hier werkt ze hard aan haar terugkeer in de maatschappij. Kim wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan en vertelt haar verhaal daarom anoniem aan RTV Noord.

Geboren met een ernstige hartafwijking

Ze werd geboren met een ernstige afwijking: het rechterdeel van haar hart ontbreekt. Door die afwijking functioneert ook haar lever niet naar behoren. Op 35-jarige leeftijd is Kim haar conditie zo verslechterd dat ingrijpen noodzakelijk is. "Ik kon bijna niets meer en moest vaak slapen. Ik hield ook veel vocht vast. Werken en andere activiteiten gingen niet meer. Mijn lever zou het misschien nog drie tot vijf jaar uithouden."

Haar artsen oordelen dat er snel ingegrepen moet worden. Kim is nu nog in voldoende conditie om een zware operatie te kunnen ondergaan. Ze staat op de lijst voor een bijzonder gecompliceerde ingreep, waarbij hart én lever tegelijkertijd worden getransplanteerd. Het wachten is op een donor die beide organen kan leveren.