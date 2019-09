Kolkende Taal: Schrijver Peter Middendorp over de voorstelling Spetterende Letteren

Presentatrice Cunera van Selm gaat in gesprek met Chris Bernhart, de bedenker van de voorstelling. Ook schrijver Peter Middendorp schuift aan. Hij speelt in de voorstelling en schreef onder meer het boek 'De dood en de gladiolen' over FC Emmen.De tweede aflevering van Kolkende Taal wordt om 19.30 uur uitgezonden op TV Drenthe. Daarna is elk uur een herhaling te zien. Ook is de uitzending na afloop hier te bekijken.Dit seizoen van Kolkende Taal is in een nieuw jasje gestoken. Cunera van Selm presenteert het programma, dat op zondagmiddag wordt opgenomen in het Leescafé van DNK. In het programma staat de wereld van film, theater en literatuur centraal.