'Rembrandts' Joodse bruidje te zien in Assen

“Het is het Joodse bruidje, maar dan anders”, zegt Yolanda Visser, eigenaresse van de Pop-Up Gallery. Ze vindt het moeilijk om het schilderij, dat geschilderd is door Daniel Nabavi, te omschrijven. “Hij heeft het heel realistisch geschilderd, maar uit perspectief geplaatst. Het heeft ook vier zijdes, maar ze zijn niet even gelijk. Toch klopt het allemaal wel.”Het schilderij is onderdeel van de serie, waarin Nabavi een interpretatie maakt van bekende schilderijen. De kunstenaar uit Iran zit in een Nederlands asielzoekerscentrum. Via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kwam Visser met hem in aanraking. “Een aantal mensen van het COA kwam een aantal weken geleden binnen met de vraag: we hebben veel creatieve mensen, kun jij daar iets mee?”Visser, die als fotograaf drie jaar geleden een expositie maakte van vluchtelingen op het Griekse Lesbos, ging bij hem langs en was ‘flabbergasted’ van zijn werk. “Hij zei dat er werk van hem in het Rijksmuseum hing naar aanleiding van het Rembrandtjaar, die hij kon ophalen. Dus afgelopen dinsdag hebben we dat gedaan.”Vanuit het Rijksmuseum, maakte het schilderij een treinreis naar Assen. “In de auto paste hij niet.” Sinds vandaag hangt het in de Pop-Up Gallery van Visser, waar nu Sprezzatura-gerelateerde foto's van haarzelf hangen. Het is in bruikleen. “Ik was zó onder de indruk, ik wilde wel wat foto’s van mezelf verwijderen om het schilderij te laten zien.”