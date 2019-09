Waar blijven de tonnen die de gemeente Midden-Drenthe heeft voorgeschoten aan Jade?

Voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in Oranje ontving Jade College ruim 1,6 miljoen euro van de gemeente Midden-Drenthe. Dat geld is destijds door de gemeente voorgeschoten aan Jade, om onderwijs op te zetten voor de asiellocatie in Oranje. Er was bij de start niet meteen geld vanuit het Rijk beschikbaar. Om toch zo snel mogelijk met het onderwijs te kunnen starten, financierde de gemeente Midden-Drenthe deze kosten voor. Maar in Oranje werden minder asielzoekers opgevangen dan oorspronkelijk het plan was en de school ging eerder dicht dan gepland. Jade maakte eind 2017 de afspraak met de gemeente het geld in termijnen terug te betalen.Jade College heeft tot op heden 750.000 euro afgelost op de schuld. Er resteert volgens de gemeente nog een bedrag van ruim 900.000 euro, inclusief verschuldigde rente. Maar Jade College betwist dat bedrag volgens curator Henk Ruis. "Jade College vindt dat de aanloopkosten en uitloopkosten door de gemeente zouden moeten worden vergoed. En dan blijft er niet zo veel over van die negen ton", zegt hij.Ook wordt er nog gesteggeld over geld dat aan de gemeente Midden-Drenthe door openbaar onderwijskoepel Plateau Assen is betaald voor onderwijs dat Jade College heeft gegeven. Ruis: "Plateau is gestopt met betalen omdat het het geld niet besteed zou worden aan onderwijs vanwege betaling aan de gemeente Midden-Drenthe. Maar die gaf het geld door aan Jade College. Door het stopzetten van de betaling is Jade College failliet gegaan. Het is vreemd dat Plateau hier ineens over is begonnen, want het ging al op deze manier sinds 2017. Het lijkt me dat de verschillende partijen rond de tafel moeten om te kijken of ze het er over eens kunnen worden." Volgens de curator kan het nog maanden duren voordat de partijen eruit zijn.Interim-bestuurder Lidi Buurman van Plateau wil niet reageren: "Ik kan daar geen uitspraken over doen, want de zaken lopen nog." Ook de gemeente Midden-Drenthe wil nu niet reageren. De gemeente had al een miljoen gereserveerd voor het geval Jade College niet aan de betalingsverplichting zou kunnen voldoen. In antwoord op vragen van gemeenteraadslid Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork schrijft de gemeente dat de raad in september via een brief op de hoogte wordt gesteld van de laatste gang van zaken.Als gevolg van het faillissement van Jade College zijn 17 personeelsleden ontslagen. Het aantal scholen dat Jade College exploiteerde was eerder al teruggelopen van zes naar een, zo staat in het verslag van de curator. Op de bankrekeningen staat ruim 7.000 euro. "Er is nog wel wat geld onderweg. Maar niet in de orde van bedragen die er spelen. Dat gaat over tonnen", zegt curator Ruis.In juni ging Stichting Jade Mater al failliet, die weer bestuurder is van Jade College. Van alle stichtingen die vielen onder de Jade Zorggroep is bijna niets meer over. Alleen de Stichting Jade Maatschappelijke Opvang (Jademo) en de Stichting Jade Zorggroep zijn nog over. In totaal werken daar nog 35 mensen. Onderwijs doet Jade niet meer; het gaat nu alleen nog om beschermde opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers en volwassen slachtoffers van mensenhandel.De gang van zaken rond de financiering van het onderwijs in Oranje leverde het college van burgemeester en wethouders in december 2017 een motie van treurnis op, die door bijna de hele gemeenteraad werd gesteund.