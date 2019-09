Pabo Meppel herkent te veel leraren in Drenthe niet

Ook luidden de Drentse basisscholen onlangs nog aan de noodklok omdat ze bang zouden zijn voor een lerarentekort. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?“Wij herkennen ons daar eerlijk gezegd niet zo goed in”, zegt Tom Gelmers van NHL Hogeschool Meppel over het lerarenoverschot. “We hadden vandaag een diploma-uitreiking. Alle studenten die vandaag een diploma hebben gehaald hebben nu al een baan, zelfs voordat ze het diploma binnen hebben.”Volgens het UWV is het voor basisscholen in steeds meer provincies lastig om leerkrachten te vinden. Zo is de arbeidsmarktsituatie voor leraren in het basisonderwijs ‘zeer krap’ in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. In Drenthe en Friesland is het juist andersom en vinden werkzoekende leerkrachten lastig een baan.Gelmers kan alleen maar gissen wie die Drentse leerkrachten zijn die moeilijk aan werk komen. “Als je dan verder kijkt zou het kunnen zijn dat mensen die wat langer van het onderwijs af zijn, wel een diploma hebben en solliciteren, maar moeilijker aan de slag komen.”Werkgevers hebben liever iemand die net uit de schoolbaken is, denkt Gelmers. “Die zijn wat goedkoper en zijn opgeleid met de laatste zaken die in het onderwijs spelen. Ze hebben ook vaak stage gelopen op die scholen en zijn er ook bekend. Dat is toch iets makkelijker binnen komen denk ik.”Maar hoe zit het dan met het lerarentekort waar de Drentse scholen over klagen? "We hebben op het moment met een lerarentekort te maken. Ook hier in Drenthe", erkent Gelmers. "Ik begreep van de besturen hier in Meppel dat ze heel moeilijk aan mensen voor de invalpools komen."Dat tekort is er dus wel, maar volgens Gelmers op de ene plek dringender dan op de andere. "In het westen en zuiden is de problematiek groter dan in het noorden. En tegelijkertijd hebben we hier met een vergrijsd lerarenbestand te maken. Dus in de komende jaren gaan veel mensen uitstromen en zal er enorme behoefte zijn aan goedopgeleide leerkrachten.