'Maak van vrijwilliger op kazerne parttime brandweerman'

Als gevolg van Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers volgens de nieuwe regels loon moeten krijgen. Dat zou het einde betekenen van de vrijwillige brandweer, want daarmee is een enorm bedrag gemoeid.Marcel Dokter, voorzitter van de Vakvereniging Brandweervrijwilligers: "Het wordt enorm duur op deze manier, en de reflex van de overheid is dan om het maar met minder kazernes te doen." Vrijwilligers krijgen wel betaald volgens Dokter, maar dan per uur. "En dan hoeft de werkgever geen pensioen af te dragen en dat soort lasten. Daardoor is een vrijwilliger al gauw 50 procent goedkoper dan een brandweerman die in dienst is."De Vakvereniging Brandweervrijwilligers ziet de nieuwe EU-regels niet zitten. "Wij zien liever dat je het verder uit elkaar trekt. Kijk, er zijn nu twee soorten vrijwilligers. De een draagt een pieper en komt alleen als het nodig is, als er brand is. Deze vrijwilliger krijgt nu zo'n 2.000 tot 3.000 euro per maand. Maar er is ook de vrijwilliger die dingen doet die veel meer lijken op de taken van de fulltime collega's. Die zit ook gewoon 24 uur op de kazerne te wachten op een melding. En die verdient veel meer."Dokter zou graag zien dat die tweede vorm, de gekazerneerde vrijwilliger, wordt afgeschaft. "Maak daar dan gewoon een parttime brandweerman van, met bijbehorend salaris. Dan kan de vrijwilliger met de pieper gewoon blijven. Dat is hoe wij denken dat het het beste zou kunnen. Dan kan de vrijwilligheid blijven op het platteland, die daar zo hard nodig is."Volgens Europees recht is de huidige positie van de Nederlandse brandweervrijwilliger onhoudbaar. Een denktank met deskundigen moet nu met oplossingen komen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat hun adviesrapport in december klaar is.