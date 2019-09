Meppel wil haar erfgoed beschermen, maar hoe?

Los van het Nationale-, Provinciale of Unesco Werelderfgoed, kunnen gemeenten in Nederland ook monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten aanwijzen om deze te beschermen. Dat kan zijn in de vorm van gebouwd-, aangelegd- en archeologisch erfgoed. Meppel kent veel schatten uit het verleden, maar beleid om deze te beschermen is er, op een paar monumenten na, niet. Daar komt nu verandering in.Leo Dubbelaar van Stichting Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, is blij dat de gemeente aan de slag gaat met het lokale erfgoed. “De monumentenlijsten beschermen alleen de panden die op provinciaal of landelijk niveau van belang zijn. Het betreft veelal ook oudere monumenten. Het jongere erfgoed en de panden die vooral voor de lokale geschiedenis of het stadsbeeld van belang zijn kennen zeer beperkt bescherming. Sloop of verminking van historisch panden is in Meppel nu nog vrij eenvoudig.”Maar zo makkelijk is het opstellen van een lokaal erfgoedbeleid niet. Al helemaal niet omdat volgens de wethouder geen kennis in huis is om monumentale waarde te herkennen. De gemeente is hierdoor afhankelijk van externe adviezen. Daarnaast staat zij voor een andere uitdaging volgens Adwin Peeks van GroenLinks: "Hoe zorg je ervoor dat je het oude behoudt, maar het nieuwe niet tegenwerkt?”De ChristenUnie wil vooral op korte termijn initiatief van de gemeente Meppel en hoopt dat zij snel gebouwen aandraagt voor een monumentenstatus. Ook omdat een ander historisch pand waar de ChristenUnie zich hard voor heeft gemaakt, de Zuiderschool, nog steeds niet gered is.Het Cuypersgenootschap is blij dat de gemeente Meppel nu stappen zet om de belangrijke panden te beschermen. Norman Vervat: "De gemeente heeft eigenlijk haar taak lange tijd laten liggen om een goede gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen. In Drenthe zien we dat vaker, in de rest van Nederland pakken gemeenten dat al veel beter op, kijk maar naar Kampen en Zwolle bijvoorbeeld."Het Cuypersgenootschap wil nog wel een stap verder gaan dan tientallen panden op de monumentenlijst zetten: "Eigenlijk willen we de hele Meppeler binnenstad beschermen. Maak er een beschermd stadsgezicht van. Daarmee kan je goed sturen op ruimtelijke ontwikkeling, zodat nieuwbouw goed past in de historische sfeer. Het biedt een duidelijk kader om alle ontwikkelingen aan te toetsen."Vermoedelijk komt het erfgoedbeleid voor de voormalige Zuiderschool te laat. Het pand aan de Adriaen van Ostadestraat is een punt van discussie, want is het wel een monument? De gemeente verkocht de Zuiderschool aan Schavast, wetende dat de projectontwikkelaar het gebouw zou gaan slopen voor de bouw van woningen.Als de school een monumentale status krijgt, dan kan de sloop niet doorgaan. De sloopmelding van de projectontwikkelaar is al lang binnen op het gemeentehuis, maar zo lang de procedure loopt mag de projectontwikkelaar niet beginnen. De gemeente Meppel riskeert een schadeclaim van projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep als de Zuiderschool toch een monument moet worden.De historische vereniging Oud Meppel en ook het Cuypersgenootschap gaven eerder al eens aan het pand te waardevol te vinden voor de sloop.