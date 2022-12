Het slot van Angelslo, bestond het echt?

Withaar vervolgt: "Een heel oude lijst die je bijna niet kunt lezen. Maar we zien bovenaan staan: Noordbarge. En dan zien we een heel aantal namen van belastingbetalers. En let op, dan zien zien we hier Roloff to Angersso staan. Kennelijk woonde ene Roloff daar, of had hij er bezittingen. En dit is dus de alleroudste vermelding van Angelslo die ik heb kunnen vinden."