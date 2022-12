Veiligheidsregio Drenthe wijst vluchtelingen op geknal van vuurwerk

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) waarschuwt Oekraïense vluchtelingen dat ze last kunnen ondervinden van vuurwerk en carbid. Via hun website leggen ze uit wat de viering van oud en nieuw inhoudt in Nederland.

Volgens de veiligheidsregio kunnen er tussen 18.00 uur tot 2.00 uur 'harde knallen' te horen zijn. Via de website legt de VRD uit wat vuurwerk en carbidschieten inhoudt. Ook is het volgens VRD mogelijk dat er in de dagen voor oud en nieuw al knallen te horen zijn, want "vaak hoor je een paar dagen voor het nieuwe jaar luide knallen van jongeren die niet kunnen wachten op het nieuwe jaar".