Viroloog Niesters: 'Coronagolf uit China is gigantisch, maar geen reden tot paniek'

Inmiddels hebben Italië, Spanje en de Verenigde Staten op eigen houtje maatregelen aangekondigd. Niesters begrijpt dat. "Je moet het steekproefsgewijs in de gaten houden. Ga testen op vier grote luchthavens in Europa: Londen, Parijs, Amsterdam en Frankfurt. Of vraag daar in ieder geval om. Meten is weten", stelt de UMCG-viroloog. "We weten dat het virus links- of rechtsom wel binnenkomt, daarover moeten we ons geen illusies maken, maar het gaat om de massaliteit. Dus monitoren en testen, het liefst in Europees verband."