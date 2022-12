Hoeve Loevestein wordt Zorglandgoed Donderen

De Zorg van Toen neemt vanaf 1 januari 2023 Hoeve Loevestein over. Daarmee komt er, onder de naam Zorglandgoed Donderen, tóch een soort doorstart op de plek aan de Norgerweg in Donderen.

Op zaterdag 1 oktober sloot Zorgboederij Hoeve Loevestein de deuren. Reden was dat er te weinig bewoners waren om het bedrijf winstgevend te houden. De directie van Hoeve Loevestein besloot daarom de zaak te koop te zetten. Zestien personeelsleden kwamen op straat te staan.

'Personeel had niet weg gehoeven'

Een groot deel van het personeel keert terug naar de Norgerweg in Donderen. Dat vertelt Hans Zethoven, directeur van De Zorg van Toen. De zorgaanbieder heeft momenteel vier draaiende locaties in Nederland en verdubbelt dat aantal komend jaar. Met dus ook een locatie in Donderen.

"We hebben het team weer bij elkaar gekregen", zegt Zethoven. "Eigenlijk waren we net twee weken te laat met het rondmaken van de overname, want dan had het personeel helemaal niet tussendoor weg gehoeven. Maar gelukkig wilde een groot gedeelte van het personeel terugkeren. Zij vinden de locatie uniek."

Frisse start

Aan de Norgerweg komen mensen te wonen die langdurige of zogeheten overbruggingszorg nodig hebben. "In totaal hebben we plek voor negen bewoners", zegt Zethoven. "Men kan zich via de site van De Zorg van Toen bij ons aanmelden."

Momenteel wordt Zorglandgoed Donderen nog klaargemaakt voor de opening maandag 9 januari. "Dan moeten de eerste bewoners er zijn. De kamers worden nu eerst geverfd en opgeknapt, zodat we straks echt fris beginnen."

Mantelzorgwoningen

Zethoven zegt dat De Zorg van Toen het anders gaat aanpakken dan hun voorgangers. "We gaan meer toezicht houden op het waarborgen van kwaliteit. Verder hebben we huidige partijen die het onderhoud verzorgen gevraagd dit te blijven doen op de locatie."