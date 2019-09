Stelling: Er moet geen verschil zijn tussen speelgoed voor jongens en meisjes

Bouwvakkersoveralls en harnassen voor ridders behoren tot de jongensverkleedkleren, terwijl verpleegsterpakjes en cheerleader-attributen typisch zijn voor het meisjesassortiment. Dat onderscheid verdwijnt volgend jaar in Frankrijk. Het is rolbevestigend en schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, stellen wetenschappers.Minister Van Engelshoven wil nu dat speelgoedfabrikanten in Nederland gaan kijken hoe het stigmatiserende karakter van speelgoed kan verdwijnen, meldt het Algemeen Dagblad . Volgens de minister komen vrouwen door genderstereotypen ongewild vast te zitten in parttime banen en kunnen ze zich niet meer persoonlijk en professioneel ontwikkelen.Het moet dus afgelopen zijn met het onderscheid in speelgoedwinkels tussen jongens en meisjes. Winkelpersoneel in Frankrijk wordt getraind om niet langer te vragen of speelgoed voor een jongen of meisje is. De vraag moet zijn "wat wil het kind zelf?". Goed idee dat in Nederland navolging moet krijgen? Of gaat het te ver?