Kink in de kabel bij bouw Sporthuis Peize

Dat zegt VV Peize-voorzitter Harm Jan Danker. De voetbalvereniging neemt de regie bij het proces rondom het sporthuis. Uiteindelijk moet er een multifunctioneel sportcomplex komen voor het gehele dorp, met ruimte voor binnen- en buitensporten. De verwachting was dat het sporthuis er in november volgend jaar zou staan, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken.

Dat heeft dus alles te maken met de kabel die gevonden is. "Deze levert stroom aan een of twee scholen die hier dichtbij zitten", weet Danker. "Enexis zal die moeten omleggen, maar zij hebben het nogal druk. Dat betekent dat we langer moeten wachten. De verwachting is dat er vanaf 6 februari tijd is om het probleem aan te pakken. Hoe lang dat dan duurt, weten we niet."