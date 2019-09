Hennepkwekerij door ‘roddel en achterklap’ aan het licht, OM eist werkstraf

Het OM wil ook dat de de man een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd krijgt.De agenten ontdekten de kwekerij met 870 planten in april 2017. De reden dat de politie een kijkje nam was ‘geroddel in het dorp Noordwolde, waar hij toen woonde’, zei Tineke Pieters, de advocaat van de man.De ‘roddels en achterklap’ waren voldoende om de bewuste loods in de gaten te houden. Die observatie leverde niets op. Ook camerabeelden lieten niets zorgwekkends zien. De politie had geen reden om binnen te vallen en de verdachte moet worden vrijgesproken, zei de raadsvrouw.De officier van justitie was het hier niet mee eens. Er scharrelden ook ’s nachts mensen rond de loods en de warmtemetingen logen niet. De verdachte bekende dat hij de planten teelde. Hij deed dit in zijn eentje. Op een handschoen zat DNA-materiaal van een onbekend gebleven persoon. De Uffelter wilde verder niets verklaren ‘uit veiligheidsoverwegingen’, zei hij. De man is oud-ijzerhandelaar. Hij stripte apparaten in zijn gehuurde loods. De zaken gingen volgen hem wat minder.De man vertelde nog niet eerder te hebben geoogst. Dat leek de officier onwaarschijnlijk. De kwekerij was vies en leek langer te zijn gebruikt. Zij ging uit van in elk geval één eerdere oogst. Daar zou de man bijna 80.000 euro aan hebben verdiend. Ze vorderde de illegale winst terug. Daarnaast zou de man voor 15.000 euro aan stroom hebben gestolen. Dat bedrag moet de man aan het energiebedrijf terugbetalen, vindt het OM.De man stond ook terecht voor heling van een scooter. In de loods stond een gestolen scooter, die hij via Marktplaats zou hebben gekocht. De officier hield er in haar eis rekening mee dat de man geen strafblad had en met de ouderdom van die zaak.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.